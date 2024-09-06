Касселс: есть байка, что в России лучшая водка и везде медведи. Их ни разу не видел

Нападающий «Авангарда» Коул Касселс ответил на вопрос о стереотипах о России.

– Многим иностранцам рассказывают стереотипы о России, о медведях и водке. Слышали ли вы что-то подобное до приезда?

– Есть байка, что у вас лучшая водка в мире и что здесь везде медведи. Я уже знаю, что это стереотип, ни разу не видел тут медведей (смеётся). Что касается водки, в магазинах она есть, но тут также и американских брендов алкоголя достаточно. Большинство ранее услышанного о России оказалось неправдой, сейчас уже смешно от всех подобных разговоров, — приводит слова Касселса «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Касселс провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».