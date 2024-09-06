Двукратный обладатель Кубка Гагарина прокомментировал назначение Знарка в «Филадельфию»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил назначение Олега Знарка специалистом по развитию европейских хоккеистов в «Филадельфии Флайерз».

— Что думаете о том, что Олег Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков «Филадельфии»? Не нашёл работу в КХЛ или захотел быть поближе к семье?

— Трудно сказать. Думаю, что и такой вариант событий, но самое главное здесь, что он в хоккее, он поможет ребятам обратить внимание на те аспекты игры, которые помогут в продвижении. Естественно, я думаю, что если бы были какие-то варианты, то он бы их рассматривал. Если бы они были стоящими, он бы вернулся к работе, он заявлял об этом в прессе. Главное, что специалист снова в деле. Я очень рад этому, потому что Олегу Валерьевичу есть чем поделиться, есть опыт, чемпионский опыт на разных уровнях: в чемпионате и на международной арене. В его семье есть суперзвезда хоккея, поэтому опыт у него колоссальный, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.