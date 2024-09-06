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Экс-вратарь СКА: не понял, почему шайбу армейцев в игре с «Металлургом» не засчитали

Экс-вратарь СКА: не понял, почему шайбу армейцев в игре с «Металлургом» не засчитали
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Бывший вратарь СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Сергей Черкас оценил первый матч нового сезона для клуба с берегов Невы. В Магнитогорске подопечные Романа Ротенберга уступили «Металлургу» (4:5 ОТ).

«Это первая игра чемпионата, интересная, обоюдоострая. Не понял, почему при счёте 1:2 тренеры заменили вратаря Серебрякова. На мой взгляд, его вины в пропущенных шайбах не было. На мой взгляд, чистый гол СКА забил, но его почему-то не засчитали судьи, хотя вратаря «Металлурга» в том эпизоде никто не трогал.

Матч получился эмоциональный, интересный для зрителей — много острых моментов, голов, ещё ведь могли забить. Но и ошибок обе команды много допустили. Так и будет сейчас, потому что предсезонка получилась «усечённой», игроки позже вышли из отпуска, сезон удлинили. Сейчас команды только вкатываются, и мы увидим на старте много сюрпризов», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

На пятой минуте второй двадцатиминутки армейский клуб забросил третью шайбу в ворота голкипера «Металлурга» Ильи Набокова. Тренерский штаб уральского клуба во главе с Андреем Разиным взял запрос на помеху вратарю. Арбитры матча после просмотра видео отменили заброшенную шайбу СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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