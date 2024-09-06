Коньков — о Знарке и Мичкове в «Филадельфии»: это поможет Матвею записать сезон в актив

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил, как работа Олега Знарка в «Филадельфии Флайерз» поможет игре нападающему «лётчиков» Матвею Мичкову.

— Может ли назначение Олега Знарка на должность специалиста по развитию европейских игроков быть связано с тем, что в «Филадельфию» приехал Матвей Мичков?

— Конечно, этот вариант в первую очередь надо рассматривать, потому что он специалист, который может молодому не только мозги вправить и сказать какие-то ментальные вещи, но и сказать больше о каких-то тактических вещах, поэтому, я считаю, это хороший шаг в том плане, чтобы Матвей Мичков записал этот сезон себе в актив, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.