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Новичок-легионер «Авангарда»: приехал в КХЛ за деньгами? Я тут, чтобы побеждать

Новичок-легионер «Авангарда»: приехал в КХЛ за деньгами? Я тут, чтобы побеждать
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Нападающий «Авангарда» Коул Касселс ответил на вопрос о мотивации для игры в Континентальной хоккейной лиге.

– Бытует мнение, что иностранцы едут играть в КХЛ только ради денег. Почему вы решили приехать?
– Я приехал, чтобы побеждать. Но не буду врать, большинство европейских лиг предлагают более привлекательные контракты, чем клубы в той же АХЛ. Это склоняет тебя именно в их сторону, поскольку никто не знает, сколько тебе ещё суждено играть на профессиональном уровне, — приводит слова Касселса «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Касселс провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».

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