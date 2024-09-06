Новичок-легионер «Авангарда»: приехал в КХЛ за деньгами? Я тут, чтобы побеждать

Нападающий «Авангарда» Коул Касселс ответил на вопрос о мотивации для игры в Континентальной хоккейной лиге.

– Бытует мнение, что иностранцы едут играть в КХЛ только ради денег. Почему вы решили приехать?

– Я приехал, чтобы побеждать. Но не буду врать, большинство европейских лиг предлагают более привлекательные контракты, чем клубы в той же АХЛ. Это склоняет тебя именно в их сторону, поскольку никто не знает, сколько тебе ещё суждено играть на профессиональном уровне, — приводит слова Касселса «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Касселс провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».