«Это неудивительно». Кожевников прокомментировал победу «Спартака» в матче с ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о победе «Спартака» над ЦСКА в московском дерби.

— Как оцените победу «Спартака» в матче с ЦСКА?

— Здорово, но они должны были выигрывать ещё на Кубке мэра Москвы. Это неудивительно. По крайней мере, по тому, что было. Прошло-то четыре дня после этого матча. Было видно, что «Спартак» лёгкий, хорошо выглядит. У ЦСКА вратарь спасал, и спартаковские игроки не забивали — там сколько выходов один на один было! Так что неудивительно, что красно-белые победили. Это было ожидаемо ещё до старта чемпионата.

— Кого можете отметить в составе красно-белых?

— Вся команда — молодцы. Нет же такого, что один человек забил там штук пять. Вся команда хорошо смотрелась, вся команда хорошо сыграла. Командная игра! Все сыграли на своём уровне, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.