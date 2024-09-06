Терещенко оценил вероятность подписания полноценного контракта Кулёмина с «Оттавой»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил вероятность подписания полноценного контракта нападающего Николая Кулёмина с «Оттавой Сенаторз».

«Молодец Коля, я прям порадовался. Пускай пробный контракт. Наверное, лет шесть назад он уехал оттуда. Шанс есть, будем надеяться, что у него получится. Здесь зависит от руководства, что и как они видят, насколько он готов. Зная Николая, могу сказать, что он пахарь. Ещё и технически оснащённый», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В Национальной хоккейной лиге уроженец Магнитогорска провёл 669 игр, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». За это время Кулёмин набрал 274 очка, забив 121 гол и отдав 153 результативные передачи.