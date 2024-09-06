Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов назвал свою символическую пятёрку полевых игроков НХЛ

Иван Демидов назвал свою символическую пятёрку полевых игроков НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Иван Демидов назвал символическую пятёрку полевых игроков НХЛ.

«Не могу назвать вратаря, я за ними почти не слежу. Из защитников мне нравится Лейн Хатсон из «Монреаля». В прошлом году он играл за университет с Маклином Селебрини. Мне интересно понаблюдать за ним в этом сезоне. Также из защитников не могу не отметить Кейла Макара. Он доминирует в лиге.

Из нападающих мне нравится Коннор Макдэвид. У меня была возможность посмотреть, как он играет в финале Кубка Стэнли. Его уровень невероятно высок. Мне также нравится наблюдать за ходом мыслей Никиты Кучерова. И ещё меня очень впечатлила игра Джека Хьюза из «Дэвилз», — приводит слова Демидова RG.org.

Напомним, Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

«Монреаль Канадиенс» выбрал российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.

Материалы по теме
Видео
Нападающий СКА Иван Демидов набрал первое очко в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android