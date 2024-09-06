Иван Демидов назвал свою символическую пятёрку полевых игроков НХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов назвал символическую пятёрку полевых игроков НХЛ.

«Не могу назвать вратаря, я за ними почти не слежу. Из защитников мне нравится Лейн Хатсон из «Монреаля». В прошлом году он играл за университет с Маклином Селебрини. Мне интересно понаблюдать за ним в этом сезоне. Также из защитников не могу не отметить Кейла Макара. Он доминирует в лиге.

Из нападающих мне нравится Коннор Макдэвид. У меня была возможность посмотреть, как он играет в финале Кубка Стэнли. Его уровень невероятно высок. Мне также нравится наблюдать за ходом мыслей Никиты Кучерова. И ещё меня очень впечатлила игра Джека Хьюза из «Дэвилз», — приводит слова Демидова RG.org.

Напомним, Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

«Монреаль Канадиенс» выбрал российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.