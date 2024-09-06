Черкас: знаю Кузнецова, он ответственный человек, профессионально относится к работе

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил игру форварда армейского клуба Евгения Кузнецова во встрече с «Металлургом» (4:5 ОТ).

– Евгений Кузнецов забросил первую шайбу после возвращения в КХЛ. Можно ли говорить, что он полностью адаптировался к новой команде?

– Думаю, потенциал у Евгения огромный. Он ещё будет удивлять своей великолепной игрой. Он забил гол в сложной ситуации. Шайба отскочила от борта, острый угол, и он попал. Евгений отдавал великолепные передачи. Спокойно входил в зону. Снабжал своих нападающих хорошими передачами. Его тройка будет добавлять.

– Несмотря на его опыт, может ли звание капитана давить на Евгения?

– Думаю, что нет. Вряд ли на Евгения что-то может давить, он прошёл хоккейную школу в КХЛ, НХЛ и за сборную России. Я его знаю, он ответственный человек. Женя очень профессионально относится к своей работе. Думаю, он будет прибавлять, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».