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«Ак Барс» совсем никакой!» Кожевников — о победе «Салавата Юлаева» на старте сезона

«Ак Барс» совсем никакой!» Кожевников — о победе «Салавата Юлаева» на старте сезона
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил начало сезона от казанского «Ак Барса».

— Вы критиковали «Салават» перед стартом сезона, но Уфа обыграла принципиального соперника в первом матче.
— Давайте начнём с того, что «Ак Барс» совсем никакой! А так, сейчас рано говорить. Сейчас никаких выводов нельзя сделать. Посмотрим, что будет с Уфой по сезону, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, вчера, 5 сентября, в Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3.

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