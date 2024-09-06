Коньков прокомментировал подписание пробного контракта Кулёмина с «Оттавой»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что «Оттава Сенаторз» ничего не потеряет из-за подписания пробного контракта с Николаем Кулёминым.

«Если у игрока ещё есть желание играть и он готов, то пускай играет и проявляет себя. У него семья же в Торонто живёт. Тем более вряд ли там будут баснословные деньги именно в его случае, поэтому, я считаю, «Оттава» в данном плане ничего не теряет. А если увидят, что Николай может приносить пользу, то ради бога», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в Национальной хоккейной лиге уроженец Магнитогорска Кулёмин провёл 669 игр, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». За это время Кулёмин набрал 274 очка, забив 121 гол и отдав 153 результативные передачи.