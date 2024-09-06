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Олимпийский чемпион оценил решение 38-летнего Кулёмина подписать контракт с «Оттавой»

Олимпийский чемпион оценил решение 38-летнего Кулёмина подписать контракт с «Оттавой»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о подписании пробного контракта Николая Кулёмина с «Оттавой Сенаторз».

— Что думаете о Николае Кулёмине, который подписал пробный контракт с «Оттавой»?
— Нормально, пускай попробует. Что здесь такого? Попытка — не пытка. Человек хочет там остаться, и здорово, что у него хотя бы пробный контракт есть. Получится или нет — надо посмотреть.

— Некоторые болельщики и эксперты раскритиковали Николая: мол, куда едешь в 38 лет.
— Ну да, 38 лет, но своим-то надо желать успеха! Дай бог, чтобы получилось у него. У всех своё мнение, все имеют право высказаться. А так, попытка — не пытка, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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