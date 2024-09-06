Кожевников объяснил, зачем «Филадельфия» пригласила Олега Знарка в клуб

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что, вероятно, «Филадельфия» пригласила Олега Знарка на работу в клуб, чтобы облегчить адаптацию Матвея Мичкова и Ивана Федотова.

— Нашёл своё место. Вздохнул, перезарядился. Всё, теперь за работу. Там же двое наших молодых играют, поможет им, поможет их становлению. Он умеет это делать, умеет с молодёжью работать. Как получится, надо посмотреть. Дай бог, чтобы всё сложилось.

— Как думаете, «Филадельфия» пошла на этот шаг, чтобы создать более комфортную обстановку для Мичкова?

— Думаю, да. Там же ещё Федотов есть. Вот для них, чтобы легче вписались в коллектив. Удивительно, конечно. Дай бог, чтобы всё сложилось. Значит, люди в «Филадельфии» видят какие-то свои плюсы, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.