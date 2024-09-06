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Трёхкратный чемпион мира прокомментировал назначение Олега Знарка в «Филадельфию»

Трёхкратный чемпион мира прокомментировал назначение Олега Знарка в «Филадельфию»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко заявил, что назначение Олега Знарка в «Филадельфию» не связано с адаптацией Матвея Мичкова.

— Ваше мнение о том, что Олег Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков «Филадельфии»?
— Хорошая новость. Уверен, Олег Валерьевич доволен.

— Связано ли это с тем, что в «Филадельфию» приехал Матвей Мичков?
— Сложно сказать, я даже не думал об этом.

— Может быть, нахождение такого человека рядом поможет быстрее адаптироваться? В том числе сработаться с главным тренером?
— Матвей — достаточно взрослый юноша, за ручку его водить не надо, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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