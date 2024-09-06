«В моей карьере такого не было». Биттен — о болельщиках «Спартака»

26-летний новичок «Спартака» Уилл Биттен рассказал, что был впечатлён поддержкой болельщиков «Спартака».

«Я никогда не видел такой поддержки, просто потрясающая атмосфера. В моей карьере точно такого не было. Знаю, что ЦСКА — принципиальный соперник для «Спартака», и было приятно порадовать наших фанатов победой», — приводит слова Биттена Legalbet.

Напомним, Биттен присоединился к «Спартаку» в минувшем межсезонье, 7 августа. Его контракт рассчитан на один год. В прошлом сезоне хоккеист выступал в АХЛ. В 68 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 33 очка (17+16). В НХЛ Биттен провёл четыре матча в сезоне‑2022/2023 за «Сент‑Луис Блюз».

В последней встрече «Спартак» одержал победу над ЦСКА (4:2).