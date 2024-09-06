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Новичок «Сан-Хосе» Маклин Селебрини в первом сезоне НХЛ будет жить у Джо Торнтона

Новичок «Сан-Хосе» Маклин Селебрини в первом сезоне НХЛ будет жить у Джо Торнтона
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Новичок «Сан-Хосе» Маклин Селебрини будет жить у экс канадского хоккеиста Джо Торнтона в первом сезоне НХЛ, чтобы было проще адаптироваться в команде. Об этом сообщается на официальном сайте «Сан-Хосе».

Отметим, что Селебрини — первый номер драфта минувшего межсезонья, а Торнтон был первым номером драфта в 1997 году.

Напомним, генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир в июле 2024 года объявил, что клуб подписал стандартный контракт новичка с центральным нападающим Маклином Селебрини, который был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2024 года. Контракт с Селербини рассчитан на три года.

17-летний Селебрини стал самым молодым игроком в прошедшем сезоне NCAA, он занял третье место в списке бомбардиров с 64 (32+32) очками в 38 играх.

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