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Анатолий Голышев броском из-под ноги открыл счёт в матче с «Сибирью»

Хоккеист «Автомобилиста» Анатолий Голышев открыл счёт броском из-под ноги во встрече с «Сибирью», которая проходит сегодня, 6 сентября, в Екатеринбурге. К середине первого периода счёт 2:0 в пользу «Автомобилиста».

Уже на первой минуте матча Голышев смог нанести точный бросок по воротам, которые защищает Антон Красоткин. Ассистировали ему Никита Трямкин и Ник Эберт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Второй гол удалось забить Алексею Бывальцеву, нарастив преимущество «Автомобилиста».

Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» впервые в истории клуба стал бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив в полуфинале действующему чемпиону, магнитогорскому «Металлургу». В первом матче сезона-2024/2025 екатеринбургская команда обыграла «Трактор» со счётом 3:2.