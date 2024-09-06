Анатолий Голышев броском из-под ноги открыл счёт в матче с «Сибирью»

Хоккеист «Автомобилиста» Анатолий Голышев открыл счёт броском из-под ноги во встрече с «Сибирью», которая проходит сегодня, 6 сентября, в Екатеринбурге. К середине первого периода счёт 2:0 в пользу «Автомобилиста».
Уже на первой минуте матча Голышев смог нанести точный бросок по воротам, которые защищает Антон Красоткин. Ассистировали ему Никита Трямкин и Ник Эберт.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Второй гол удалось забить Алексею Бывальцеву, нарастив преимущество «Автомобилиста».
Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» впервые в истории клуба стал бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив в полуфинале действующему чемпиону, магнитогорскому «Металлургу». В первом матче сезона-2024/2025 екатеринбургская команда обыграла «Трактор» со счётом 3:2.
- 6 сентября 2024
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