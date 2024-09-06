Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с вратарём

Российский вратарь Андрей Тихомиров подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Беларуси в телеграм-канале.

«Андрей Тихомиров перешел в минское «Динамо». С 29-летним вратарем заключен контракт на один сезон. Сезон 2023/24 россиянин провел в «Нефтехимике», в составе которого сыграл в 14 матчах, отразил 91.8% бросков с коэффициентом надежности 2.50. Также в КХЛ играл за «Торпедо». Суммарно в лиге: 163 матча, 11 шатаутов, 91.7% ОБ, КН 2.58. В сезоне 2014/15 вместе с Романом Горбуновым становился чемпионом МХЛ в составе нижегородской «Чайки». Добро пожаловать, Андрей!» — сказано в заявлении.

Вчера, 5 сентября, минское «Динамо» обыграло «Амур» на домашней арене со счётом 3:0.