«Мы играем не пойми во что». Широков недоволен игрой «Сибири» в первом периоде

Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал первый период их матча с «Автомобилистом», который проходит сегодня, 6 сентября, в Екатеринбурге.

«Нам всё надо поменять кардинально, потому что мы играем вообще не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать. Если мы будем так продолжать играть — нам десять [шайб] забьют», — приводит слова Голышева официальный

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Напомним, в минувшем сезоне Широков представлял «Автомобилист», но в межсезонье клуб не продлил с ним контракт. Позже 38-летний Широков подписал контракт с «Сибирью» на один год. Он заработал 27 очков в 57 матчах. Забросил 11 шайб и сделал 16 голевых передач.