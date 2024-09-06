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«Мы играем не пойми во что». Широков недоволен игрой «Сибири» в первом периоде

«Мы играем не пойми во что». Широков недоволен игрой «Сибири» в первом периоде
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Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал первый период их матча с «Автомобилистом», который проходит сегодня, 6 сентября, в Екатеринбурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Голышев (Трямкин, Эберт) – 00:43 (5x5)     2:0 Бывальцев (Меркли, Зборовский) – 05:53 (5x5)     3:0 Эберт (Лайпсик, Осипов) – 26:17 (5x5)     4:0 Хрипунов (Мэйсек) – 39:52 (5x5)    

«Нам всё надо поменять кардинально, потому что мы играем вообще не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать. Если мы будем так продолжать играть — нам десять [шайб] забьют», — приводит слова Голышева официальный

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне Широков представлял «Автомобилист», но в межсезонье клуб не продлил с ним контракт. Позже 38-летний Широков подписал контракт с «Сибирью» на один год. Он заработал 27 очков в 57 матчах. Забросил 11 шайб и сделал 16 голевых передач.

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