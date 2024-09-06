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А. Юдин: СМИ должны поднимать интерес к хоккею, а не к слухам и скандалам

А. Юдин: СМИ должны поднимать интерес к хоккею, а не к слухам и скандалам
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Бывший защитник сборной России, тренер Александр Юдин раскритиковал СМИ, которые, по его мнению, мало пишут о самом хоккее и всё внимание уделяют различным слухам и скандалам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Фальковский (Демидов, Грицюк) – 07:09 (5x4)     1:1 Петунин (Гераськин, Михайлис) – 14:31 (5x5)     2:1 Гераськин (Михайлис, Пресс) – 21:24 (5x5)     2:2 Кузнецов (Рендулич) – 21:41 (5x5)     3:2 Пресс (Силантьев) – 23:27 (5x4)     3:3 Рендулич (Бардаков, Грицюк) – 31:47 (5x5)     4:3 Козлов (Ерёменко, Хабаров) – 34:31 (5x5)     4:4 Грицюк (Земчёнок) – 43:49 (5x5)     5:4 Уилсон (Джонсон, Пресс) – 60:33 (3x3)    

«Вчера смотрел трансляцию матча из Магнитогорска между местным «Металлургом» и СКА. Отличный хоккей в исполнении двух команд. Не обошлось, конечно, без судейского ляпа, когда не засчитали заброшенную петербуржцами шайбу. Я вот только не пойму: это реальный уровень нынешнего судейства или неквалифицированная работа конкретной бригады? Очень бы хотелось, чтобы судьи работали в пользу хоккея.

Такие матчи, как в Магнитогорске, СМИ должны раскручивать, поднимать интерес к хоккею, чтобы было больше интереса, позитива к нашей Лиге, а не слухов и скандалов», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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