А. Юдин: СМИ должны поднимать интерес к хоккею, а не к слухам и скандалам

Бывший защитник сборной России, тренер Александр Юдин раскритиковал СМИ, которые, по его мнению, мало пишут о самом хоккее и всё внимание уделяют различным слухам и скандалам.
«Вчера смотрел трансляцию матча из Магнитогорска между местным «Металлургом» и СКА. Отличный хоккей в исполнении двух команд. Не обошлось, конечно, без судейского ляпа, когда не засчитали заброшенную петербуржцами шайбу. Я вот только не пойму: это реальный уровень нынешнего судейства или неквалифицированная работа конкретной бригады? Очень бы хотелось, чтобы судьи работали в пользу хоккея.
Такие матчи, как в Магнитогорске, СМИ должны раскручивать, поднимать интерес к хоккею, чтобы было больше интереса, позитива к нашей Лиге, а не слухов и скандалов», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 6 сентября 2024
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