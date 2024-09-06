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Рябыкин: связка Кузнецов-Демидов – хорошая тренерская задумка

Рябыкин: связка Кузнецов-Демидов – хорошая тренерская задумка
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Экс-тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал игру звездного новичка СКА Евгения Кузнецова в матче в Магнитогорске, где форвард отметился заброшенной шайбой.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2014, пятница. 17:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
Окончен
5 : 1
Казцинк-Торпедо
Усть-Каменогорск
1:0 Головин (Селуянов, Козлов) – 01:11 (5x5)     1:1 Рымарев (Казначеев, Есиркенов) – 39:40 (5x4)     2:1 Головин (Трусов, Козлов) – 41:11 (5x5)     3:1 Селуянов (Трусов, Козлов) – 44:01 (5x5)     4:1 Головин (Козлов, Трусов) – 55:24 (5x5)     5:1 Артамонов (Фёдоров) – 56:13 (5x5)    

«Обе команды выдали в Магнитогорске матч, что называется на радость зрителям. Девять голов – фантастика, учитывая, что в целом в последнее время забрасывают не так много шайб. Отметил бы игру вернувшегося из-за океана Евгения Кузнецова. Хоть он и забросил одну из шайб, тем не менее, я бы не сказал, что он находится в оптимальной форме. Уверен, что Женя будет еще больше пользы будет приносить питерскому клубу и играть не как вчера меньше 15 минут, а по 20-25. Тренерская задумка поставить в тройку к Кузнецову молодого одаренного Демидова – ход довольно интересный и я уверен, что эта связка еще пошумит, а Демидов сможет перенять опыт у своего партнера по звену, что поможет ему выйти на новый уровень», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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