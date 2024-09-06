Рябыкин: связка Кузнецов-Демидов – хорошая тренерская задумка

Экс-тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал игру звездного новичка СКА Евгения Кузнецова в матче в Магнитогорске, где форвард отметился заброшенной шайбой.

«Обе команды выдали в Магнитогорске матч, что называется на радость зрителям. Девять голов – фантастика, учитывая, что в целом в последнее время забрасывают не так много шайб. Отметил бы игру вернувшегося из-за океана Евгения Кузнецова. Хоть он и забросил одну из шайб, тем не менее, я бы не сказал, что он находится в оптимальной форме. Уверен, что Женя будет еще больше пользы будет приносить питерскому клубу и играть не как вчера меньше 15 минут, а по 20-25. Тренерская задумка поставить в тройку к Кузнецову молодого одаренного Демидова – ход довольно интересный и я уверен, что эта связка еще пошумит, а Демидов сможет перенять опыт у своего партнера по звену, что поможет ему выйти на новый уровень», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».