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«Авангард» одержал волевую победу в матче с «Нефтехимиком»

«Авангард» одержал волевую победу в матче с «Нефтехимиком»
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Сегодня, 6 сентября, завершился матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и «Нефтехимиком». Со счётом 4:2 победу одержала омская команда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Абросимов (Шафигуллин) – 01:03 (4x5)     1:1 Гуляев (Игумнов, Яремчук) – 21:20 (5x5)     2:1 Вей (Шарипзянов) – 22:31 (5x5)     3:1 Соловьёв (Филатьев, Рейнгардт) – 40:50 (5x5)     3:2 Шафигуллин (Хоружев, Сериков) – 54:25 (5x5)     4:2 Галиев (Вей) – 59:56 (en)    

Открыть счёт удалось нижнекамской команде, благодаря точному броску Романа Абросимова в большинстве на второй минуте. Михаил Гуляев лишь в начале второго периода смог сравнять счёт, позже «Авангарду» удалось нарастить преимущество, благодаря точным заброшенным шайбам Линден Вея и Алексея Соловьёва. На последней минуте матча сократить разницу в счёте смог Булат Шафигуллин.

Напомним, «Нефтехимик» в минувшем сезоне остался в шаге от плей-офф, заняв девятую строчку турнирной таблицы Восточной Конференции. В первом матче сезона-2024/2025 команда из нижнекамска одержала победу в овертайме (2:1).

«Авангард» начал сезон без двух результативных игроков — Рида Буше и Владимира Ткачёва. Оба хоккеиста получили травмы ещё во время предсезонного периода.

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