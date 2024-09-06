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«Авангард» одержал волевую победу в матче с «Нефтехимиком»

Сегодня, 6 сентября, завершился матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и «Нефтехимиком». Со счётом 4:2 победу одержала омская команда.

Открыть счёт удалось нижнекамской команде, благодаря точному броску Романа Абросимова в большинстве на второй минуте. Михаил Гуляев лишь в начале второго периода смог сравнять счёт, позже «Авангарду» удалось нарастить преимущество, благодаря точным заброшенным шайбам Линден Вея и Алексея Соловьёва. На последней минуте матча сократить разницу в счёте смог Булат Шафигуллин.

Напомним, «Нефтехимик» в минувшем сезоне остался в шаге от плей-офф, заняв девятую строчку турнирной таблицы Восточной Конференции. В первом матче сезона-2024/2025 команда из нижнекамска одержала победу в овертайме (2:1).

«Авангард» начал сезон без двух результативных игроков — Рида Буше и Владимира Ткачёва. Оба хоккеиста получили травмы ещё во время предсезонного периода.