Состоялась премьера нового шоу о хоккее «Хороший Гол: Тренер» с Романом Ротенбергом

Кинопоиск представил новое хоккейное шоу «Хороший Гол: Тренер». Героем первого выпуска стал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В видео зрителя ожидает много контента, который обычно остается за кадром. Эксклюзивы из тренерской, взаимодействие штаба и переговоры прямо во время матча. Все, что раньше было скрыто от посторонних глаз, теперь доступно зрителям.

Дебютный выпуск посвящен предсезонному матчу СКА — «Северсталь». В видео показаны разговоры тренерского штаба перед поединком и эмоции от заброшенных шайб. Наставник СКА Роман Ротенберг объясняет замену голкиперу Артемию Плешкову и мотивирует игроков перед встречей. Также не забыли и о болельщиках, которые могут познакомиться с внутренним хоккейным сленгом и профессиональными терминами.

Новое шоу стало спин-оффом еще одного проекта Кинопоиска «Хороший Гол», где хоккей показан глазами судей.

Следующими героями выпусков станут Алексей Кудашов из московского

«Динамо» и Михаил Кравец из «Куньлунь Ред Стар». Премьера видео с ними состоится уже в сентябре.