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«Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» в домашнем матче

«Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» в домашнем матче
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Сегодня, 6 сентября, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Автомобилист» и «Сибирь» со счётом 4:0 победу одержала екатеринбургская команда. Матч прошёл в КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Голышев (Трямкин, Эберт) – 00:43 (5x5)     2:0 Бывальцев (Меркли, Зборовский) – 05:53 (5x5)     3:0 Эберт (Лайпсик, Осипов) – 26:17 (5x5)     4:0 Хрипунов (Мэйсек) – 39:52 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Анатолий Голышев, Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Степан Хрипунов. Игрокам новосибирской команды ворота «Автомобилиста» ни разу так и не удалось поразить.

Напомним, «Автомобилист» стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ в сезоне-2023/2024 впервые за всю историю клуба. Они уступили в полуфинале магнитогорскому «Металлургу», доведя при этом серию до семи матчей. Главный тренер Николай Заварухин продолжит работу с клубом вплоть до мая 2026 года.

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