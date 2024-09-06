«Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» в домашнем матче

Сегодня, 6 сентября, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Автомобилист» и «Сибирь» со счётом 4:0 победу одержала екатеринбургская команда. Матч прошёл в КРК «Уралец» в Екатеринбурге.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Анатолий Голышев, Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Степан Хрипунов. Игрокам новосибирской команды ворота «Автомобилиста» ни разу так и не удалось поразить.
Напомним, «Автомобилист» стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ в сезоне-2023/2024 впервые за всю историю клуба. Они уступили в полуфинале магнитогорскому «Металлургу», доведя при этом серию до семи матчей. Главный тренер Николай Заварухин продолжит работу с клубом вплоть до мая 2026 года.
- 6 сентября 2024
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