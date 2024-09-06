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«Трактор» одержал волевую победу над «Барысом»

«Трактор» одержал волевую победу над «Барысом»
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Сегодня, 6 сентября, завершился матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» из Казахстана и «Трактором» из Челябинска. Со счётом 4:1 победу одержала челябинская команда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Оспанов (Камалов, Данияр) – 02:26 (5x5)     1:1 Котляревский – 26:32 (5x5)     1:2 Котляревский (Николаев, Шаров) – 29:08 (5x5)     1:3 Светлаков (Сикура) – 38:58 (5x5)     1:4 Кравцов (Шабанов, Кэмпфер) – 58:45 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Счёт в матче открыла казахстанская команда с точного броска Руслана Оспанова, однако больше в этой встрече им забросить не удалось. В челябинской команде голами отметились Михаил Котляревский, оформивший дубль, Андрей Светлаков и Виталий Кравцов.

Напомним, «Трактор» в минувшем сезоне уступил в полуфинале «Локомотиву» со счётом 0-4 в серии. После этого с поста главного тренера ушёл Алексей Заварухин, сейчас эту должность занимает канадец Бенуа Гру. Ранее он также был тренером молодёжной сборной Канады, обыгравшей в 2020 году российскую молодёжную сборную во время Молодёжного чемпионата мира.

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