«Трактор» одержал волевую победу над «Барысом»

Сегодня, 6 сентября, завершился матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» из Казахстана и «Трактором» из Челябинска. Со счётом 4:1 победу одержала челябинская команда.

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Счёт в матче открыла казахстанская команда с точного броска Руслана Оспанова, однако больше в этой встрече им забросить не удалось. В челябинской команде голами отметились Михаил Котляревский, оформивший дубль, Андрей Светлаков и Виталий Кравцов.

Напомним, «Трактор» в минувшем сезоне уступил в полуфинале «Локомотиву» со счётом 0-4 в серии. После этого с поста главного тренера ушёл Алексей Заварухин, сейчас эту должность занимает канадец Бенуа Гру. Ранее он также был тренером молодёжной сборной Канады, обыгравшей в 2020 году российскую молодёжную сборную во время Молодёжного чемпионата мира.