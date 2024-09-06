Стефан Да Коста — первый французский хоккеист, который провёл 500 матчей в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста достиг отметки в 500 матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он стал первым французским хоккеистом, кто так прочно закрепился в лиге.

Да Коста вернулся в «Автомобилист» в 2021 году. До этого он уже выступал за екатеринбуржцев с 2018 года по 2019. Также форвард ранее играл в ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе».

Напомним, в минувшем сезоне он заработал 54 очка в 60 матчах, забросив 18 шайб и сделав 36 голевых передач. В текущем сезоне КХЛ за два сыгранных матча французский хоккеист успел сделать одну голевую передачу.

За всю карьеру Да Коста успел сыграть четыре сезона в НХЛ. С 2010 по 2014 год он провёл в составе «Оттава Сенаторз». Позже стал первым французским хоккеистом в КХЛ.