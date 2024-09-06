Леонтьев: Абросимов, конечно, хотел показать, доказать, передать привет «Авангарду»

Олег Леонтьев, главный тренер «Нефтехимика» оценил гол Романа Абросимова в ворота «Авангарда» в меньшинстве.

«Всегда нужно играть пожёстче, ведь хоккей – это контактный вид спорта. Жёстко, но в пределах правил. Конечно, у Абросимова был особый настрой сегодня, так всегда в матчах против бывшей команды. Показать, доказать, привет передать, — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Напомним, в предсезонном матче с «Металлургом» Абросимов провёл силовой приём против Даниила Вовченко из-за чего главный тренер магнитогорской команды увёл хоккеистов в раздевалку.