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Леонтьев: Абросимов, конечно, хотел показать, доказать, передать привет «Авангарду»

Леонтьев: Абросимов, конечно, хотел показать, доказать, передать привет «Авангарду»
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Олег Леонтьев, главный тренер «Нефтехимика» оценил гол Романа Абросимова в ворота «Авангарда» в меньшинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Абросимов (Шафигуллин) – 01:03 (4x5)     1:1 Гуляев (Игумнов, Яремчук) – 21:20 (5x5)     2:1 Вей (Шарипзянов) – 22:31 (5x5)     3:1 Соловьёв (Филатьев, Рейнгардт) – 40:50 (5x5)     3:2 Шафигуллин (Хоружев, Сериков) – 54:25 (5x5)     4:2 Галиев (Вей) – 59:56 (en)    

«Всегда нужно играть пожёстче, ведь хоккей – это контактный вид спорта. Жёстко, но в пределах правил. Конечно, у Абросимова был особый настрой сегодня, так всегда в матчах против бывшей команды. Показать, доказать, привет передать, — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в предсезонном матче с «Металлургом» Абросимов провёл силовой приём против Даниила Вовченко из-за чего главный тренер магнитогорской команды увёл хоккеистов в раздевалку.

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