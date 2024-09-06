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«Сегодня показали, как не надо делать». Епанчинцев – после 0:4 от «Автомобилиста»

«Сегодня показали, как не надо делать». Епанчинцев – после 0:4 от «Автомобилиста»
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Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири» оценил матч против «Автомобилиста» в котором потерпел поражение 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Голышев (Трямкин, Эберт) – 00:43 (5x5)     2:0 Бывальцев (Меркли, Зборовский) – 05:53 (5x5)     3:0 Эберт (Лайпсик, Осипов) – 26:17 (5x5)     4:0 Хрипунов (Мэйсек) – 39:52 (5x5)    

Из четырёх голов, которые мы пропустили, два гола пришли на пересменке, и два гола, когда дали сопернику возможность использовать моменты, где-то недоработали ситуацию, не выручили, когда можно было это сделать, проиграли матч. Ноль голов забито, хотя 69 бросков в сторону ворот, 36 в створ. Сложно здесь говорить о положительном результате.

— Сергей Широков на флэш-интервью сказал, что игру команды даже «летним хоккеем» не назвать. Вам не показалось, что «Сибирь» играла так, словно предсезонка только началась?
— Первый период я бы не стал брать в расчёт, его проиграли полностью. Мы анализируем ситуацию в перерыве, можно было перевернуть игру в перерыве. Второй и третий периоды можно занести в актив, но опять же ноль голов.

— Как можно объяснить те неточные пасы, которые предшествовали неудачным пересменкам?
— Там целая цепочка ошибок: не только пасы, но и смены должны быть правильные, потому что этот компонент с детского хоккея отрабатывается, последний защитник или форвард должен оставаться. Наши ребята сегодня показали, как не надо делать, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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