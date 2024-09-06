Главный тренер «Авангарда» прокомментировал вторую победу подряд на старте сезона

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» заявил, что команда хорошо себя показала в двух первых матчах сезона-2024/2025 КХЛ.
«Хорошая игра. Наши ребята поддерживали темп и боевое настроение всю игру. Даже первый быстрый гол не смутил нас, без паники контролировали игру, много контролировали шайбу. Рад, что в конце победный счёт на табло для нас. Очень хорошее движение было сегодня, и большинство решений, которые ребята принимали на льду, были правильными. Иногда захлёстывало чуть-чуть, в тотальное давление уходили, а это чревато. Но в целом картинка была похожа на то, что мы хотим видеть. Чуть проспали в моменте с первым голом, не отработали в обороне. По самоотдаче никаких претензий нет, а по системе картинка намного лучше, чем было до этого, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 6 сентября 2024
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