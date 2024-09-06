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Главный тренер «Авангарда» прокомментировал вторую победу подряд на старте сезона

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал вторую победу подряд на старте сезона
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» заявил, что команда хорошо себя показала в двух первых матчах сезона-2024/2025 КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Абросимов (Шафигуллин) – 01:03 (4x5)     1:1 Гуляев (Игумнов, Яремчук) – 21:20 (5x5)     2:1 Вей (Шарипзянов) – 22:31 (5x5)     3:1 Соловьёв (Филатьев, Рейнгардт) – 40:50 (5x5)     3:2 Шафигуллин (Хоружев, Сериков) – 54:25 (5x5)     4:2 Галиев (Вей) – 59:56 (en)    

«Хорошая игра. Наши ребята поддерживали темп и боевое настроение всю игру. Даже первый быстрый гол не смутил нас, без паники контролировали игру, много контролировали шайбу. Рад, что в конце победный счёт на табло для нас. Очень хорошее движение было сегодня, и большинство решений, которые ребята принимали на льду, были правильными. Иногда захлёстывало чуть-чуть, в тотальное давление уходили, а это чревато. Но в целом картинка была похожа на то, что мы хотим видеть. Чуть проспали в моменте с первым голом, не отработали в обороне. По самоотдаче никаких претензий нет, а по системе картинка намного лучше, чем было до этого, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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