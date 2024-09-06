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«Положительные моменты? Не бросили играть». Епанчинцев после 0:4 от «Автомобилиста"

«Положительные моменты? Не бросили играть». Епанчинцев после 0:4 от «Автомобилиста"
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Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири» назвал немногочисленные положительные моменты матча с «Автомобилистом», где команда уступила со счётом 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Голышев (Трямкин, Эберт) – 00:43 (5x5)     2:0 Бывальцев (Меркли, Зборовский) – 05:53 (5x5)     3:0 Эберт (Лайпсик, Осипов) – 26:17 (5x5)     4:0 Хрипунов (Мэйсек) – 39:52 (5x5)    

— Что не получалось в большинстве?
— Моменты были, не хватало игрока перед воротами. Будем разбирать

— Видите ли положительные моменты в этой игре?
— Они всегда есть. Не бросили играть при 0:4, пытались выиграть период, были моменты для этого. Третий период здесь — уже подготовка к следующей игре, хотя бы не проиграли.

— Резкая речь Широкова во флэш-интервью поможет встряхнуть команду? Какова атмосфера в раздевалке?
— В раздевалке атмосфера нормальная, рабочая. Я не слышал, что Широков сказал — может, правильно, может, нет. Я бы не стал драматизировать — начало сезона, есть хорошие моменты, надо убирать моменты и улучшать реализацию. Надо вернуть надёжную и уверенную игру в обороне, добавить в атаке, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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