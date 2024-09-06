«Положительные моменты? Не бросили играть». Епанчинцев после 0:4 от «Автомобилиста"

Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири» назвал немногочисленные положительные моменты матча с «Автомобилистом», где команда уступила со счётом 0:4.
— Что не получалось в большинстве?
— Моменты были, не хватало игрока перед воротами. Будем разбирать
— Видите ли положительные моменты в этой игре?
— Они всегда есть. Не бросили играть при 0:4, пытались выиграть период, были моменты для этого. Третий период здесь — уже подготовка к следующей игре, хотя бы не проиграли.
— Резкая речь Широкова во флэш-интервью поможет встряхнуть команду? Какова атмосфера в раздевалке?
— В раздевалке атмосфера нормальная, рабочая. Я не слышал, что Широков сказал — может, правильно, может, нет. Я бы не стал драматизировать — начало сезона, есть хорошие моменты, надо убирать моменты и улучшать реализацию. Надо вернуть надёжную и уверенную игру в обороне, добавить в атаке, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 6 сентября 2024
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:07
-
20:03
-
19:53
-
19:46
-
19:14
-
19:10
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:12
-
18:00
-
17:36
-
17:25
-
17:22
-
16:59
-
16:52
-
16:39
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:56
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:10