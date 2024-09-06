«Положительные моменты? Не бросили играть». Епанчинцев после 0:4 от «Автомобилиста"

Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири» назвал немногочисленные положительные моменты матча с «Автомобилистом», где команда уступила со счётом 0:4.

— Что не получалось в большинстве?

— Моменты были, не хватало игрока перед воротами. Будем разбирать

— Видите ли положительные моменты в этой игре?

— Они всегда есть. Не бросили играть при 0:4, пытались выиграть период, были моменты для этого. Третий период здесь — уже подготовка к следующей игре, хотя бы не проиграли.

— Резкая речь Широкова во флэш-интервью поможет встряхнуть команду? Какова атмосфера в раздевалке?

— В раздевалке атмосфера нормальная, рабочая. Я не слышал, что Широков сказал — может, правильно, может, нет. Я бы не стал драматизировать — начало сезона, есть хорошие моменты, надо убирать моменты и улучшать реализацию. Надо вернуть надёжную и уверенную игру в обороне, добавить в атаке, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.