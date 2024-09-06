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«Не знаю, как это комментировать». Лидер «Авангарда» — о двух промахах по пустым воротам

«Не знаю, как это комментировать». Лидер «Авангарда» — о двух промахах по пустым воротам
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Линден Вей, нападающий «Авангарда» заявил, что теперь у него «должок» по голам из-за двух промахов по пустым воротам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Абросимов (Шафигуллин) – 01:03 (4x5)     1:1 Гуляев (Игумнов, Яремчук) – 21:20 (5x5)     2:1 Вей (Шарипзянов) – 22:31 (5x5)     3:1 Соловьёв (Филатьев, Рейнгардт) – 40:50 (5x5)     3:2 Шафигуллин (Хоружев, Сериков) – 54:25 (5x5)     4:2 Галиев (Вей) – 59:56 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Мы сегодня хорошо выступили на протяжении всего матча. Думаю, что мы набирали ход постепенно в этой игре. Если будем действовать так в дальнейшем, то всё будет в порядке. Упустил два стопроцентных момента в начале и конце игры? Не знаю, как это прокомментировать. Конечно, не хочется оставаться без гола в таких ситуациях. Наверное, за мной теперь должок.
Понятно, что нужно время, для выстраивания «химии» с партнёрами. Но мы уже порядка пяти матчей играем вместе с Галиевым и Макеевым, у нас всё лучше и лучше взаимопонимание. Мы уже знаем, кто и где будет, чтобы отдать хорошую передачу, — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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