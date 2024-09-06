«Не знаю, как это комментировать». Лидер «Авангарда» — о двух промахах по пустым воротам

Линден Вей, нападающий «Авангарда» заявил, что теперь у него «должок» по голам из-за двух промахов по пустым воротам.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Мы сегодня хорошо выступили на протяжении всего матча. Думаю, что мы набирали ход постепенно в этой игре. Если будем действовать так в дальнейшем, то всё будет в порядке. Упустил два стопроцентных момента в начале и конце игры? Не знаю, как это прокомментировать. Конечно, не хочется оставаться без гола в таких ситуациях. Наверное, за мной теперь должок.

Понятно, что нужно время, для выстраивания «химии» с партнёрами. Но мы уже порядка пяти матчей играем вместе с Галиевым и Макеевым, у нас всё лучше и лучше взаимопонимание. Мы уже знаем, кто и где будет, чтобы отдать хорошую передачу, — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.