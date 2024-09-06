Главный тренер «Сибири» отреагировал на резкую речь капитана об игре команды

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что не слышал недовольство капитана Сергея Широкова по поводу игры их команды после первого периода.
— Резкая речь Широкова во флэш-интервью поможет встряхнуть команду? Какова атмосфера в раздевалке?
— В раздевалке атмосфера нормальная, рабочая. Я не слышал, что Широков сказал — может, правильно, может, нет. Я бы не стал драматизировать — начало сезона, есть хорошие моменты, надо убирать моменты и улучшать реализацию. Надо вернуть надёжную и уверенную игру в обороне, добавить в атаке, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Напомним, сегодня, 6 сентября, в матче «Сибири» и «Автомобилиста», екатеринбургской команде удалось всухую одолеть новосибирских болельщиков.
- 6 сентября 2024
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