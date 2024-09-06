«Нужен был товарный знак». Галкин рассказал, почему не сыграл в комплекте в стиле «Тачек»

Владимир Галкин, вратарь «Автомобилиста» рассказал, что ему обидно из-за того, что он не сыграл в стиле «Тачек», но для этого был нужен товарный знак.

«Вышли и победили — это добавит уверенности и мне, и команде. Сухой матч — просто очень приятный бонус. Мы вышли и во всех зонах сыграли хорошо, вовремя забили, всё сложилось в нашу сторону. Мне недавно сказали, что у Коваржа 43 сухих матча, до рекорда 39, поработаем ещё!

— Обидно ли, что не сыграл в комплекте с Молнией Маккуином в стиле «Тачек»?

— Да, обидно, я такого не ожидал. Политическая ситуация в мире не лучшая, но сказали, нужно приобретать товарный знак, хотя я думал, что на сегодняшний день в такой ситуации должно быть все равно, — передаёт слова Галкина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.