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«Нужен был товарный знак». Галкин рассказал, почему не сыграл в комплекте в стиле «Тачек»

«Нужен был товарный знак». Галкин рассказал, почему не сыграл в комплекте в стиле «Тачек»
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Владимир Галкин, вратарь «Автомобилиста» рассказал, что ему обидно из-за того, что он не сыграл в стиле «Тачек», но для этого был нужен товарный знак.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Голышев (Трямкин, Эберт) – 00:43 (5x5)     2:0 Бывальцев (Меркли, Зборовский) – 05:53 (5x5)     3:0 Эберт (Лайпсик, Осипов) – 26:17 (5x5)     4:0 Хрипунов (Мэйсек) – 39:52 (5x5)    

«Вышли и победили — это добавит уверенности и мне, и команде. Сухой матч — просто очень приятный бонус. Мы вышли и во всех зонах сыграли хорошо, вовремя забили, всё сложилось в нашу сторону. Мне недавно сказали, что у Коваржа 43 сухих матча, до рекорда 39, поработаем ещё!

— Обидно ли, что не сыграл в комплекте с Молнией Маккуином в стиле «Тачек»?
— Да, обидно, я такого не ожидал. Политическая ситуация в мире не лучшая, но сказали, нужно приобретать товарный знак, хотя я думал, что на сегодняшний день в такой ситуации должно быть все равно, — передаёт слова Галкина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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