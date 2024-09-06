«Брать от игры, что она даёт». Звягин обрисовал подход к молодым игрокам «Авангарда»

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» заявил, что с молодыми игроками команды они стараются много разговаривать.

«Мы ещё с начала тренировочного лагеря, с начала игрового цикла делаем акцент на улучшение игры во втором периоде. Сегодня, пожалуй, был наш лучший второй период за все игры этого сезона, включая товарищеские. Мы хотим держать шайбу и играть агрессивно в этом отрезке.

Поиск сочетаний ещё идёт. Но молодые хоккеисты Рейнгардт и Филатьев не искусственно получили свои места в топ-6. Да, у них есть ошибки, свойственные неопытности и молодости, но своим старанием и мастерством парни их перекрывают. Мы много разговариваем с ними, просим их действовать менее авантюрно, брать от игры то, что она даёт, но не форсировать события в опасных для команды зонах, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.