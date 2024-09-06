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«Команда поздравила нас с Да Костой». Заварухин — о победе над «Сибирью»

«Команда поздравила нас с Да Костой». Заварухин — о победе над «Сибирью»
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Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» проанализировал результат игры с «Сибирью», где екатеринбургским хоккеистам удалось одержать сухую победу 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Голышев (Трямкин, Эберт) – 00:43 (5x5)     2:0 Бывальцев (Меркли, Зборовский) – 05:53 (5x5)     3:0 Эберт (Лайпсик, Осипов) – 26:17 (5x5)     4:0 Хрипунов (Мэйсек) – 39:52 (5x5)    

«Спасибо за поздравления с 300-й игрой в КХЛ. И у меня, и у Да Косты (500 игр в КХЛ – прим. «Чемпионата») юбилей, команда поздравила нас. Ребята сделали, что просили, агрессивно сыграли первый период, забили в дебюте. После этого создавали неплохие моменты, здорово, что команда помогла Вове Галкину сыграть на ноль. Много бросали по нашим воротам, особенно во втором периоде: мы много блокировали и он держал нас в игре. Потом сыграли по счёту, где-то ловили соперника на контратаках. Обещал команде выходной после победы — завтра выходной.

— Как отреагировали на юбилейный матч?
— Мне дети скинули днём. Ещё и на игру с «Сибирью» попало, где я начинал работать, такое стечение обстоятельств.

— Проблемой команды остаются лишние удаления. Как её решить?
— Желание у ребят захлёстывает на ровном месте. Нельзя допускать такие удаления, будем говорить с ребятами, чтобы меньше была нагрузка на бригаду меньшинства, им тяжелее играть в атаке, кто-то сидит на лавке

— Аликин был заявлен третьим вратарём. Дали отдохнуть после 46 сэйвов в прошлой игре?
— Окоряк заработал место вторым вратарём, он хорошо в ВХЛ матч провёл. Дали ему сыграть бэкапом.

— Когда восстановятся травмированные Кашников и Кизимов?
— Нескоро. Восстановление идёт тяжело, в ближайший месяц их не увидим, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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