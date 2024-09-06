«Команда поздравила нас с Да Костой». Заварухин — о победе над «Сибирью»

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» проанализировал результат игры с «Сибирью», где екатеринбургским хоккеистам удалось одержать сухую победу 4:0.

«Спасибо за поздравления с 300-й игрой в КХЛ. И у меня, и у Да Косты (500 игр в КХЛ – прим. «Чемпионата») юбилей, команда поздравила нас. Ребята сделали, что просили, агрессивно сыграли первый период, забили в дебюте. После этого создавали неплохие моменты, здорово, что команда помогла Вове Галкину сыграть на ноль. Много бросали по нашим воротам, особенно во втором периоде: мы много блокировали и он держал нас в игре. Потом сыграли по счёту, где-то ловили соперника на контратаках. Обещал команде выходной после победы — завтра выходной.

— Как отреагировали на юбилейный матч?

— Мне дети скинули днём. Ещё и на игру с «Сибирью» попало, где я начинал работать, такое стечение обстоятельств.

— Проблемой команды остаются лишние удаления. Как её решить?

— Желание у ребят захлёстывает на ровном месте. Нельзя допускать такие удаления, будем говорить с ребятами, чтобы меньше была нагрузка на бригаду меньшинства, им тяжелее играть в атаке, кто-то сидит на лавке

— Аликин был заявлен третьим вратарём. Дали отдохнуть после 46 сэйвов в прошлой игре?

— Окоряк заработал место вторым вратарём, он хорошо в ВХЛ матч провёл. Дали ему сыграть бэкапом.

— Когда восстановятся травмированные Кашников и Кизимов?

— Нескоро. Восстановление идёт тяжело, в ближайший месяц их не увидим, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.