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«Его пригласили в том числе для развития Мичкова». Рыбин — о Знарке в «Филадельфии»

«Его пригласили в том числе для развития Мичкова». Рыбин — о Знарке в «Филадельфии»
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Бывший хоккеист Максим Рыбин уверен, что «Филадельфия» взяла в клуб Олега Знарка, в том числе и для того, чтобы Матвею Мичкову было проще адаптироваться в команде.

«Понятно, что его пригласили в том числе для развития Мичкова, которому прочат место в составе. У меня особо нет сомнений в том, что Матвей поборется за место в основе. Я с ним виделся летом и посоветовал пораньше приехать, готовиться и следить за весом. Парень мотивирован, так что любые другие слова о нём просто неуместны», — приводит слова Рыбина Metaratings.ru.

Напомним, Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков и консультантом скаутов в «Филадельфии Флайерз». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба НХЛ.

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