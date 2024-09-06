«Куньлунь» обыграл «Адмирал» в овертайме. Хет-трик Петухова не спас команду от поражения

Сегодня, 6 сентября, завершился матч Континентальной хоккейной лиги между пекинским «Куньлунь Ред Стар» и «Адмиралом» из Владивостока. Со счётом 5:4 (ОТ) победу одержал «Куньлунь».

В сегодняшней встрече Томаш Юрчо из пекинской команды смог открыть счёт, реализовав штрафной буллит, и позже оформить дубль. Хоккеист владивостокской команды Егор Петухов оформил хет-трик в этой встрече, две шайбы подряд он забросил в последние десять минут основного времени и позволил «Адмиралу» выйти в овертайм. Наиль Якупов забил решающий гол этой встречи.

Напомним, в минувшем сезоне «Адмирал», как и «Куньлунь», не попали в сетку плей-офф. В первом матче сезона-2024/2025 в московским «Динамо» «Куньлунь» также одержал победу.