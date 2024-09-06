«Куньлунь» обыграл «Адмирал» в овертайме. Хет-трик Петухова не спас команду от поражения
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Сегодня, 6 сентября, завершился матч Континентальной хоккейной лиги между пекинским «Куньлунь Ред Стар» и «Адмиралом» из Владивостока. Со счётом 5:4 (ОТ) победу одержал «Куньлунь».
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Юрчо – 10:23 1:1 Старков (Гутик, Шэн) – 11:51 (5x5) 2:1 Кэмпбелл – 20:54 (5x5) 3:1 Якупов (Граовац) – 22:03 (5x5) 3:2 Петухов (Солянников, Шэн) – 28:01 (5x4) 4:2 Юрчо (Шартье, Уилки) – 52:19 (5x5) 4:3 Петухов (Гутик, Шэн) – 54:38 (5x5) 4:4 Петухов (Солянников, Гутик) – 56:54 (5x4) 5:4 Якупов (Граовац) – 60:30 (3x3)
В сегодняшней встрече Томаш Юрчо из пекинской команды смог открыть счёт, реализовав штрафной буллит, и позже оформить дубль. Хоккеист владивостокской команды Егор Петухов оформил хет-трик в этой встрече, две шайбы подряд он забросил в последние десять минут основного времени и позволил «Адмиралу» выйти в овертайм. Наиль Якупов забил решающий гол этой встречи.
Напомним, в минувшем сезоне «Адмирал», как и «Куньлунь», не попали в сетку плей-офф. В первом матче сезона-2024/2025 в московским «Динамо» «Куньлунь» также одержал победу.
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