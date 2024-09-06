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«Динамо» в домашнем матче одержало победу над «Северсталью»

Сегодня, 6 сентября, завершился матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московское «Динамо» сыграло с череповецкой «Северсталью». Со счётом 3:1 победу одержала команда из Москвы на своей домашней арене.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Счёт удалось открыть Антону Слепышеву на 20-й минуте матча, а нарастить преимущество команды помог Артём Ильенко, забросив шайбу через несколько минут. Кирилл Пилипенко забил ответный гол в ворота московского «Динамо». Точку в сегодняшней встрече этих команд поставил Бреннан Менелл, реализовав большинство с передачи капитана Никиты Гусева.

Напомним, в минувшем плей-офф КХЛ московская команда в серии с «Трактором» уступила со счётом 0-4 во время четвертьфинала. «Северсталь» на этапе 1/8 финала проиграла московскому «Спартаку».