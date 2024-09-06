«Динамо» в домашнем матче одержало победу над «Северсталью»

Сегодня, 6 сентября, завершился матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московское «Динамо» сыграло с череповецкой «Северсталью». Со счётом 3:1 победу одержала команда из Москвы на своей домашней арене.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Счёт удалось открыть Антону Слепышеву на 20-й минуте матча, а нарастить преимущество команды помог Артём Ильенко, забросив шайбу через несколько минут. Кирилл Пилипенко забил ответный гол в ворота московского «Динамо». Точку в сегодняшней встрече этих команд поставил Бреннан Менелл, реализовав большинство с передачи капитана Никиты Гусева.
Напомним, в минувшем плей-офф КХЛ московская команда в серии с «Трактором» уступила со счётом 0-4 во время четвертьфинала. «Северсталь» на этапе 1/8 финала проиграла московскому «Спартаку».
- 6 сентября 2024
-
22:01
-
21:47
-
21:31
-
21:07
-
20:58
-
20:50
-
20:42
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:07
-
20:03
-
19:53
-
19:46
-
19:14
-
19:10
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:12
-
18:00
-
17:36
-
17:25
-
17:22
-
16:59
-
16:52
-
16:39
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:56
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
15:00