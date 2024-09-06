Николай Заварухин рад победе «Автомобилиста» в его трёхсотом матче КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин обрадовался победе екатеринбургской команды в трёхсотом матче его карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Видео его эмоций опубликовано в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, под руководством Заварухина «Автомобилист» впервые в истории клуба дошёл до финала плей-офф КХЛ и стать бронзовым призёром минувшего сезона. После этого соглашение с ним клуб продлил вплоть до мая 2026 года.

Ещё один юбилей в «Автомобилисте» отмечает французский хоккеист Стефан Да Коста, ставший первым хоккеистом, который провёл 500 матчей в КХЛ.

Ранее Заварухин уже рассказал, что и Да Косту, и его самого поздравили в команде с достижением этих чисел в карьере.