Кудашов: хочу выделить «Северсталь». Козырев сработал действительно здорово
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру «Северстали», отметив собранность команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Слепышев (Уил) – 19:06 (5x5) 2:0 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 22:27 (5x4) 2:1 Пилипенко – 32:33 (5x5) 3:1 Менелл (Гусев) – 41:55 (5x4)
«Сложная игра, как и всегда в начале сезона. Хочу выделить «Северсталь». Очень организованная, системная и быстрая команда. Конечно, тут надо выделить Андрея Леонидовича Козырева. Действительно здорово сработал на предсезонке – команда у него и играющая, и быстрая, и собрана хорошо.
Но тем не менее скажу, что мы выходили сегодня побеждать. И план на игру, и задание – все полностью выполнили. И через работу, может быть и не через красивую игру, но добились победы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Матч московского «Динамо» и «Северстали» завершился сегодня, 6 сентября, со счётом 3:1.
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