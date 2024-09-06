Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: хочу выделить «Северсталь». Козырев сработал действительно здорово

Кудашов: хочу выделить «Северсталь». Козырев сработал действительно здорово
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру «Северстали», отметив собранность команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Слепышев (Уил) – 19:06 (5x5)     2:0 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 22:27 (5x4)     2:1 Пилипенко – 32:33 (5x5)     3:1 Менелл (Гусев) – 41:55 (5x4)    

«Сложная игра, как и всегда в начале сезона. Хочу выделить «Северсталь». Очень организованная, системная и быстрая команда. Конечно, тут надо выделить Андрея Леонидовича Козырева. Действительно здорово сработал на предсезонке – команда у него и играющая, и быстрая, и собрана хорошо.

Но тем не менее скажу, что мы выходили сегодня побеждать. И план на игру, и задание – все полностью выполнили. И через работу, может быть и не через красивую игру, но добились победы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матч московского «Динамо» и «Северстали» завершился сегодня, 6 сентября, со счётом 3:1.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android