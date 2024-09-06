Кудашов: хочу выделить «Северсталь». Козырев сработал действительно здорово

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру «Северстали», отметив собранность команды.

«Сложная игра, как и всегда в начале сезона. Хочу выделить «Северсталь». Очень организованная, системная и быстрая команда. Конечно, тут надо выделить Андрея Леонидовича Козырева. Действительно здорово сработал на предсезонке – команда у него и играющая, и быстрая, и собрана хорошо.

Но тем не менее скажу, что мы выходили сегодня побеждать. И план на игру, и задание – все полностью выполнили. И через работу, может быть и не через красивую игру, но добились победы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матч московского «Динамо» и «Северстали» завершился сегодня, 6 сентября, со счётом 3:1.