Кудашов – журналисту: вас кто-то попросил спрашивать о Рябкине? Знаю, что так будет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов резко отреагировал на вопрос об Иване Рябкине, отсутствующем в заявке матча «Динамо».

— Второй матч подряд вне заявки остаётся Иван Рябкин. С ним что-то случилось?

— Почему Иван Рябкин должен быть в заявке?

— Это молодой и перспективный хоккеист.

— Очень хорошо. А почему вы спрашиваете про Ивана Рябкина? Сегодня Римашевский у меня не вышел на лёд. Он на два года старше. А вас кто-то попросил спрашивать меня о Рябкине? Потому что я знаю, что будут спрашивать о нём всегда. Я подумал, что вы один из них.

Я просто сразу хочу об этом сказать – не трогайте молодых хоккеистов. Вообще не трогайте молодых. Не надо. Вы делаете им только хуже. Лишняя шумиха, лишняя ответственность, лишнее давление. Не трогайте. Ему надо подготовиться к своей игре, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.