Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов – журналисту: вас кто-то попросил спрашивать о Рябкине? Знаю, что так будет

Кудашов – журналисту: вас кто-то попросил спрашивать о Рябкине? Знаю, что так будет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов резко отреагировал на вопрос об Иване Рябкине, отсутствующем в заявке матча «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Слепышев (Уил) – 19:06 (5x5)     2:0 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 22:27 (5x4)     2:1 Пилипенко – 32:33 (5x5)     3:1 Менелл (Гусев) – 41:55 (5x4)    

— Второй матч подряд вне заявки остаётся Иван Рябкин. С ним что-то случилось?
— Почему Иван Рябкин должен быть в заявке?

— Это молодой и перспективный хоккеист.
— Очень хорошо. А почему вы спрашиваете про Ивана Рябкина? Сегодня Римашевский у меня не вышел на лёд. Он на два года старше. А вас кто-то попросил спрашивать меня о Рябкине? Потому что я знаю, что будут спрашивать о нём всегда. Я подумал, что вы один из них.

Я просто сразу хочу об этом сказать – не трогайте молодых хоккеистов. Вообще не трогайте молодых. Не надо. Вы делаете им только хуже. Лишняя шумиха, лишняя ответственность, лишнее давление. Не трогайте. Ему надо подготовиться к своей игре, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android