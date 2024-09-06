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Кудашов: я предупреждал, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго

Кудашов: я предупреждал, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что ещё будет менять сочетания игроков, потому что новички только начинают адаптироваться.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Слепышев (Уил) – 19:06 (5x5)     2:0 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 22:27 (5x4)     2:1 Пилипенко – 32:33 (5x5)     3:1 Менелл (Гусев) – 41:55 (5x4)    

— Почему вы так резко поменяли сочетания ещё в конце первого периода? Это нехарактерный момент в вашей работе.
— Короткая предсезонка, в течение которой мы практически не играли полным составом. Поэтому я неслучайно говорил и это были не пустые слова, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго. Сентябрь, октябрь… Надеюсь, что устаканится к середине сезона, потому что наши новички только начинают понимать какие-то вещи, и сочетания у нас будут разные, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матч московского «Динамо» и «Северстали» завершился сегодня, 6 сентября, со счётом 3:1.

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