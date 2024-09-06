Кудашов: готов начать с 10 поражений, если в конце сезона эти поражения дадут победу

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил важность двух подряд побед на старте сезона-2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Насколько важным для «Динамо» стало то обстоятельство, что смогли избежать двух подряд поражений на старте сезона? Мы же знаем, что происходит вокруг клуба, и какая волна критики бы поднялась, если бы сегодня проиграли.

— Начну немного с другого. Волну критики услышал уже сейчас. Мы же прекрасно знаем, кто создаёт у нас волну критики вокруг команды. Поверьте мне, её и сейчас очень много. Выиграли – плохо, играли не красиво, и всё прочее. Это существует, и тут нет ничего нового. За всё это время у нас выросла толстая кожа, так что мы привыкли.

Конечно, всегда лучше выигрывать, но, если в конце сезона эти поражения, которые сейчас бы были, дадут нам победу, я готов начать с поражений в 10 первых играх, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый матч сезона московское «Динамо» проиграло пекинскому «Куньлуню» (1:3).