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Кудашов: готов начать с 10 поражений, если в конце сезона эти поражения дадут победу

Кудашов: готов начать с 10 поражений, если в конце сезона эти поражения дадут победу
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил важность двух подряд побед на старте сезона-2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Слепышев (Уил) – 19:06 (5x5)     2:0 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 22:27 (5x4)     2:1 Пилипенко – 32:33 (5x5)     3:1 Менелл (Гусев) – 41:55 (5x4)    

— Насколько важным для «Динамо» стало то обстоятельство, что смогли избежать двух подряд поражений на старте сезона? Мы же знаем, что происходит вокруг клуба, и какая волна критики бы поднялась, если бы сегодня проиграли.
— Начну немного с другого. Волну критики услышал уже сейчас. Мы же прекрасно знаем, кто создаёт у нас волну критики вокруг команды. Поверьте мне, её и сейчас очень много. Выиграли – плохо, играли не красиво, и всё прочее. Это существует, и тут нет ничего нового. За всё это время у нас выросла толстая кожа, так что мы привыкли.

Конечно, всегда лучше выигрывать, но, если в конце сезона эти поражения, которые сейчас бы были, дадут нам победу, я готов начать с поражений в 10 первых играх, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый матч сезона московское «Динамо» проиграло пекинскому «Куньлуню» (1:3).

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