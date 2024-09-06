Козырев – о поражении от «Динамо»: игра у «Северстали» полностью не получилась

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что именно не получилось в матче с московским «динамо», где команда уступила со счётом 1:3.

«Мы готовились сегодня к тяжёлому матчу с сильным соперником. Понимали, что стартовый матч «Динамо» проиграло, поэтому сегодня они отдадут все силы, чтобы выиграть. Игра у нас полностью не получилась. Лишь эпизодически были моменты, когда преимущество было за нами, но в основном преимущество было у соперника.

Подбор игроков в московском «Динамо» таков, что много хоккеистов обладают высоким мастерством. Нашей задачей было не дать сопернику этим мастерством воспользоваться. Но, увы, этот шанс мы им предоставили.

Не получилось закрепляться в зоне, потому что сильно играл соперник. Они не давали нам закрепиться, не давали контролировать шайбу, в результате мы испытывали такие проблемы. Это как раз и есть заслуга соперника.

Что касается пропущенных голов в меньшинстве, то игра в большинстве – это вообще сильная сторона московского «Динамо». Они и в том сезоне показывали замечательную игру в этом компоненте. Мы к этому готовились, но сыграли ненадёжно и дали им шанс воспользоваться своим мастерством», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, наоборот, отметил собранность команды во встрече, которая состоялась сегодня, 6 сентября.