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Козырев – о поражении от «Динамо»: игра у «Северстали» полностью не получилась

Козырев – о поражении от «Динамо»: игра у «Северстали» полностью не получилась
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что именно не получилось в матче с московским «динамо», где команда уступила со счётом 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Слепышев (Уил) – 19:06 (5x5)     2:0 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 22:27 (5x4)     2:1 Пилипенко – 32:33 (5x5)     3:1 Менелл (Гусев) – 41:55 (5x4)    

«Мы готовились сегодня к тяжёлому матчу с сильным соперником. Понимали, что стартовый матч «Динамо» проиграло, поэтому сегодня они отдадут все силы, чтобы выиграть. Игра у нас полностью не получилась. Лишь эпизодически были моменты, когда преимущество было за нами, но в основном преимущество было у соперника.

Подбор игроков в московском «Динамо» таков, что много хоккеистов обладают высоким мастерством. Нашей задачей было не дать сопернику этим мастерством воспользоваться. Но, увы, этот шанс мы им предоставили.

Не получилось закрепляться в зоне, потому что сильно играл соперник. Они не давали нам закрепиться, не давали контролировать шайбу, в результате мы испытывали такие проблемы. Это как раз и есть заслуга соперника.

Что касается пропущенных голов в меньшинстве, то игра в большинстве – это вообще сильная сторона московского «Динамо». Они и в том сезоне показывали замечательную игру в этом компоненте. Мы к этому готовились, но сыграли ненадёжно и дали им шанс воспользоваться своим мастерством», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, наоборот, отметил собранность команды во встрече, которая состоялась сегодня, 6 сентября.

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