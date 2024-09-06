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Главный тренер «Северстали» рассказал, что произошло с их самолётом на пути в Москву

Главный тренер «Северстали» рассказал, что произошло с их самолётом на пути в Москву
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Главный тренер «Северсталь» Андрей Козырев заявил, что ничего страшного на борту их самолёта не произошло, это никак не повлияло на хоккеистов.

— Накануне в прессе было много спекуляций относительно того, что произошло с вашим самолётом, когда вы летели из Нижнего Новгорода в Москву. Писали, что самолёт подал сигнал бедствия. Расскажите, что случилось на самом деле, и повлияло ли это на подготовку команды?
— Да, действительно вы правильно сказали – спекуляции. У нас всё было нормально. Просто у самолёта сработал датчик. У нас не было никаких проблем с подготовкой», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что во время перелёта самолёт, на борту которого были игроки «Северстали», передаёт сигнал бедствия.

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Источник: самолёт с игроками «Северстали» на борту подал сигнал бедствия по пути в Москву
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