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В «Северстали» назвали срок, в течение которого американский новичок должен прибыть в клуб

В «Северстали» назвали срок, в течение которого американский новичок должен прибыть в клуб
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Главный тренер «Северсталь» Андрей Козырев заявил, что они будут ждать Джозефа Душака ещё около недели.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Слепышев (Уил) – 19:06 (5x5)     2:0 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 22:27 (5x4)     2:1 Пилипенко – 32:33 (5x5)     3:1 Менелл (Гусев) – 41:55 (5x4)    

«Ждём Душака в ближайшее время. Точно вам не скажу. Но это должно занять где-то неделю», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 27-летний Душак провёл сезон-2022/2023 в минском «Динамо». Ему удалось набрать 45 очков в 68 матчах. Он смог забросить девять шайб и сделать 36 голевых передач. Соглашение с 27‑летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В сезоне-2023/2024 защитник провел 60 игр в АХЛ за «Спрингфилд», набрав 38 (9+29) очков при показателе полезности «-8».

Сегодня, 6 сентября, завершился матч между московским «Динамо» и «Северсталью», где череповецкая комманда уступила со счётом 3:1.

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