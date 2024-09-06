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В «Северстали» назвали срок, в течение которого американский новичок должен прибыть в клуб

Главный тренер «Северсталь» Андрей Козырев заявил, что они будут ждать Джозефа Душака ещё около недели.

«Ждём Душака в ближайшее время. Точно вам не скажу. Но это должно занять где-то неделю», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 27-летний Душак провёл сезон-2022/2023 в минском «Динамо». Ему удалось набрать 45 очков в 68 матчах. Он смог забросить девять шайб и сделать 36 голевых передач. Соглашение с 27‑летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В сезоне-2023/2024 защитник провел 60 игр в АХЛ за «Спрингфилд», набрав 38 (9+29) очков при показателе полезности «-8».

Сегодня, 6 сентября, завершился матч между московским «Динамо» и «Северсталью», где череповецкая комманда уступила со счётом 3:1.