В «Северстали» назвали срок, в течение которого американский новичок должен прибыть в клуб
Поделиться
Главный тренер «Северсталь» Андрей Козырев заявил, что они будут ждать Джозефа Душака ещё около недели.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Слепышев (Уил) – 19:06 (5x5) 2:0 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 22:27 (5x4) 2:1 Пилипенко – 32:33 (5x5) 3:1 Менелл (Гусев) – 41:55 (5x4)
«Ждём Душака в ближайшее время. Точно вам не скажу. Но это должно занять где-то неделю», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, 27-летний Душак провёл сезон-2022/2023 в минском «Динамо». Ему удалось набрать 45 очков в 68 матчах. Он смог забросить девять шайб и сделать 36 голевых передач. Соглашение с 27‑летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В сезоне-2023/2024 защитник провел 60 игр в АХЛ за «Спрингфилд», набрав 38 (9+29) очков при показателе полезности «-8».
Сегодня, 6 сентября, завершился матч между московским «Динамо» и «Северсталью», где череповецкая комманда уступила со счётом 3:1.
Комментарии
- 6 сентября 2024
-
23:44
-
23:16
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:32
-
22:29
-
22:24
-
22:01
-
21:47
-
21:31
-
21:07
-
20:58
-
20:50
-
20:42
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:07
-
20:03
-
19:53
-
19:46
-
19:14
-
19:10
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:12
-
18:00
-
17:36
-
17:25
-
17:22