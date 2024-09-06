Слепышев: у московского «Динамо» был особый настрой

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев заявил, что у их команды был особый настрой в матче с «Северсталью».

«Да, вы в принципе и сами уже всё рассказали. Конечно, мы не хотели проигрывать две игры подряд на старте сезона. Поэтому сегодня был особый настрой, тем более что ждали быстрой игры от Череповца. Хорошо, что мы победили.

На прошлый матч вышли и вроде бы начали хорошо, но упустили нить игры, поэтому сегодня было важно поймать командную тактику и добыть командную победу. Сегодня у нас это получилось. Каждый день мы работаем над игрой в большинстве. Сегодняшние голы стали следствием этой работы.

В эпизоде с забитым голом я видел, что Джордан заранее посмотрел на меня, поэтому я ждал от него передачи. Он мастеровитый игрок. Конечно, мне очень приятно, что удалось забить первый гол за «Динамо». Рад этому», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.