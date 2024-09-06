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Лидер московского «Динамо» рассказал, как надо играть с такой командой, как «Северсталь»

Лидер московского «Динамо» рассказал, как надо играть с такой командой, как «Северсталь»
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев заявил, что у «Северстали» есть особенная специфика в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Слепышев (Уил) – 19:06 (5x5)     2:0 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 22:27 (5x4)     2:1 Пилипенко – 32:33 (5x5)     3:1 Менелл (Гусев) – 41:55 (5x4)    

— Про «Северсталь» в хоккейном мире ходят легенды, что их игрокам запрещено проводить силовые приёмы. Чувствуется, что играете с нетипичной для КХЛ командой, или всё это досужие разговоры?
— Нет. У них действительно есть специфика, которая чувствуется. Они берут скоростью. Очень быстрая и солидная команда, которая добавляет с каждым годом.

— И что выходит на первый план с такой командой?
— Нужно ждать от них постоянного давления, принимать быстрые решения и отталкиваться от своей игры, что мы сегодня и сделали, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 6 сентября, московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счётом 3:1.

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