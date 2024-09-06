Лидер московского «Динамо» рассказал, как надо играть с такой командой, как «Северсталь»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев заявил, что у «Северстали» есть особенная специфика в игре.

— Про «Северсталь» в хоккейном мире ходят легенды, что их игрокам запрещено проводить силовые приёмы. Чувствуется, что играете с нетипичной для КХЛ командой, или всё это досужие разговоры?

— Нет. У них действительно есть специфика, которая чувствуется. Они берут скоростью. Очень быстрая и солидная команда, которая добавляет с каждым годом.

— И что выходит на первый план с такой командой?

— Нужно ждать от них постоянного давления, принимать быстрые решения и отталкиваться от своей игры, что мы сегодня и сделали, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 6 сентября, московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счётом 3:1.