Лидер московского «Динамо» рассказал, как надо играть с такой командой, как «Северсталь»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев заявил, что у «Северстали» есть особенная специфика в игре.
— Про «Северсталь» в хоккейном мире ходят легенды, что их игрокам запрещено проводить силовые приёмы. Чувствуется, что играете с нетипичной для КХЛ командой, или всё это досужие разговоры?
— Нет. У них действительно есть специфика, которая чувствуется. Они берут скоростью. Очень быстрая и солидная команда, которая добавляет с каждым годом.
— И что выходит на первый план с такой командой?
— Нужно ждать от них постоянного давления, принимать быстрые решения и отталкиваться от своей игры, что мы сегодня и сделали, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Сегодня, 6 сентября, московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счётом 3:1.
- 6 сентября 2024
-
23:44
-
23:16
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:32
-
22:29
-
22:24
-
22:01
-
21:47
-
21:31
-
21:07
-
20:58
-
20:50
-
20:42
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:07
-
20:03
-
19:53
-
19:46
-
19:14
-
19:10
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:12
-
18:00
-
17:36
-
17:25
-
17:22