Мичков и Силаев попали в список перспективных игроков НХЛ младше 23 лет — The Athletic

Российские хоккеисты Антон Силаев и Матвей Мичков попали в список самых перспективных игроков НХЛ, которым ещё нет 23 лет.

Журналист The Athletic Кори Пронман составил рейтинг хоккеистов с точки зрения качества всей их будущей карьеры.

Первое место рейтинга занял игрок «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Матвей Мичков, который в этом году подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», расположился на седьмом месте, а Силаев стал 11-м.

Всего в рейтинге 89 игроков, им должно быть 22 года или меньше на 15 сентября 2024 года.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. Под 10-м общим номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран 18-летний российский защитник нижегородского «Торпедо» Силаев. Он не подписал соглашения с клубом, но будет участвовать в лагере развития «Нью-Джерси».