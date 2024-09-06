«Речь шла о больших деньгах». Финский тренер рассказал историю о помощи Могильного

Финский бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка рассказал историю, как покинул команду из Владивостока в 2013 году. Наставник вспомнил, как Александр Могильный, на тот момент занимавший пост президента клуба, помог специалисту получить надлежащую ему выплату.

«Всё закончилось увольнением, за которое я в некоторой степени был ответственен — внезапно заболела моя жена.

Пришёл генеральный менеджер и сказал: «Да, ты можешь уйти, но зарплату тебя не заплатят». Я сказал, что не согласен на такое. Мне пришлось там немного поругаться.

Потом приехал Могильный (тогда он был президентом клуба. — Прим. «Чемпионата»), и мы пару дней вели переговоры. Затем он сказал: «Хорошо, зарплата за четыре месяца будет на твоём счету во второй день мая».

Ну, эти деньги не пришли. Я позвонил Могильному, и 4 мая деньги были у меня на счету. Однако речь шла о больших деньгах, мне пришлось в это время находиться в Испании и там платить налоги», — приводит слова Йортикки Iltalehti.

Отметим, что финский специалист стал первым главный тренером «Адмирала» в истории.